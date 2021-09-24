Экономика

Траты VIP-клиентов ПСБ на путешествия в первом полугодии выросли более чем на треть

Экономика 24.09.2021 11:54
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24.09.2021 11:54


За первые 6 месяцев 2021 года в категории «автодилеры и автомагазины» VIP-клиенты ПСБ увеличили расходы более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в категории «туристические агентства» – в три раза. Это обусловлено восстановлением популярности путешествий, в том числе - расширением маршрутов внутреннего туризма. Расходы на отдых за границей снизились незначительно.
На медицинские услуги в первом полугодии VIP-клиенты потратили почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время траты в категории «больницы» сократились на 59%. Такая тенденция говорит о том, что люди стали больше внимания уделять своему здоровью, в первую очередь, профилактическим осмотрам и оздоравливающим процедурам, также выросли расходы на услуги медицинских лабораторий.
Изоляция и ограничительные меры, сформировавшие привычку россиян заказывать большинство товаров через интернет, в первом полугодии 2021 года повлияли на сокращение трат на офлайн-покупки продуктов (минус 29%) и бытовой техники (минус 21%). При этом сумма онлайн-заказа в каждой категории увеличилась примерно на 30%.
Еще одна новая тенденция «пандемийного» периода – онлайн-обучение и онлайн-развлечения, расходы, которые увеличились за год на 35% и 20% соответственно. Однако если до пандемии этими услугами пользовались в основном люди до 45 лет, то сейчас более половины клиентов старшего поколения (60+) покупают подписки в онлайн-кинотеатрах, стриминговых сервисах.
«Мы наблюдаем, как под влиянием пандемии поменялся образ жизни состоятельных клиентов, появились новые ценности, привычки, увлечения. Топ-5 самых популярных торговых точек по объему расходов по-прежнему возглавляют супермаркеты и рестораны, на втором месте уверенно держатся магазины одежды и обуви. Также в этом году в пятерку лидеров вошли «товары для дома и ремонта». Еще одно изменение, которое показывает структура транзакций по картам, – в этом году выросло число клиентов, пользующихся личными автомобилями для поездок на дальние расстояния, в том числе для путешествий по стране. Рейтинг покинула традиционно популярная у состоятельных клиентов категория «авиа и железнодорожные билеты», при этом все так же востребован сегмент «отели», – отмечает директор департамента частного капитала ПСБ Евгений Сафонов.

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