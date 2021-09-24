Стипендиатами компании РУСАЛ стали пять волгоградских студентов





Впервые стипендиатами федеральной программы En+ Group и РУСАЛ на 2021-2022 учебный год стали четверо студентов второго курса Волгоградского технического университета Михаил Безмогорычный, Кирилл Ивченко, Алексей Рыжко и Петр Белицкий, обучающиеся по направлению «Металлургия», и третьекурсница Волгоградского колледжа управления и новых технологий Олеся Куликова.

В связи с этим важным событием вчера в зале заседаний Волгоградского алюминиевого завода компании РУСАЛ прошла церемония награждения. Ребят поздравили генеральный директор Волгоградского алюминиевого завода компании РУСАЛ Юрий Моисеев, ректор Волгоградского технического университета Александр Навроцкий и другие представители предприятия и вуза.





«Это первая федеральная программа базируется на исторически сложившихся ценностях компаний En+Group и РУСАЛ: развитие социального диалога, улучшение профессиональных навыков, инвестирование в перспективные технологии, внедрение которых потенциально связано с профессиональным становление молодежи, – подчеркнул Юрий Валентинович. – Главная цель – поддержка успешных студентов, заинтересованных в дальнейшем профессиональном развитии, и их наставников — преподавателей и работников компании».

Также Юрий Валентинович отметил, что сотрудничество с Волгоградским алюминиевым заводом дает стипендиатам большие возможности не только в плане профессиональной реализации, но в других направлениях. А победа в конкурсном отборе и полученная стипендия — это отличный трамплин для достойной профессиональной реализации и больших научных достижений.

«Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛ — это яркий пример индустриального партнера, который заинтересованно, последовательно и ответственно относится к вопросам подготовки кадров и профессиональной реализации, – подчеркнул ректор Волгоградского технического университета Александр Навроцкий. – Только работая в одной связки, мы сможем привлечь в эту профессию активных, талантливых и перспективных молодых специалистов, которые будут развивать металлургию и промышленность в нашей стране в будущем».





Всего в оргкомитет поступило около 300 заявок. Принять участие в отборе могли только студенты-очники профильных вузов и ссузов, имеющих государственную аккредитацию по специальностям: химия, энергетика, металлургия, теплоэнергетика, теплохимия и др. Критериями отбора стали: высокая академическая успеваемость, активная гражданская позиция, опыт участия в благотворительных и других общественно-значимых акциях. Размер стипендии составил 10 000 (для студентов колледжа) и 25 000 рублей (для студентов вуза).





Также ребята получили подарки и открытки, подписанные лично основателем компаний РУСАЛ и EN+ Олегом Дерипаской, что говорит о серьезном подходе к отбору и в целом к подготовке кадров для предприятий.

Михаил Безмагарычный, стипендиат, Волгоградский техуниверситет:

«Огромное спасибо за такую возможность. Ожидание результатов было волнительным, но оно того стоило. Был удивлен мощью компании РУСАЛ. Это еще больше увеличивает ценность моего участия в конкурсе и победу в нем. Стипендия дает прекрасный стимул учиться осознанно, понимая, для чего мне нужны эти знания. Ведь именно их я буду потом применять в работе на производстве».

Алексей Рыжко, стипендиат, Волгоградский технический университет

«Впервые проходил такое серьезное собеседование. Рад, что несмотря на некоторые трудности, я справился и, что называется, вышел в финал. Стипендия подстегивает сконцентрироваться на каком-то конкретном направлении, которое потом, в будущем, возможно изменит и улучшит производство. Рад и благодарен, что существует такая программа для студентов-магистратов и студентов колледжей».

На провокационный вопрос, на что ребята планируют тратить стипендию Михаил Безмогорычный ответил, что будет откладывать на дальнейшую учебу. Ведь инвестиции в себя — это самые правильные инвестиции. Возможно, эти деньги станут для него «подушкой финансовой безопасности».

Алексей Рыжко поделился, что будет инвестировать и копить на квартиру.