Телеком 23.09.2021 13:34
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23.09.2021 13:34
Билайн завершил проект по улучшению покрытия и скорости мобильного интернета для посетителей историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде.
Оператор построил новую базовую станцию в районе мемориального комплекса, в результате скорость мобильного интернета увеличилась на 30%*. Посетители мемориала могут в режиме онлайн делиться своими впечатлениями, выкладывать видео и фото, вести прямые трансляции в социальных сетях.
Скоростной интернет также позволяет пользоваться мобильным приложением «Мамаев курган»**, которое было разработано Билайн совместно с музеем. В приложении доступен аудиогид, благодаря QR-кодам можно получить дополнительную информацию о памятниках на экране смартфона.
«Мы улучшили связь на Мамаевом кургане, понимая важность этого места для жителей и гостей города, – сообщил директор Волгоградского отделения Билайн Денис Долгов. – В Волгоградской области Билайн продолжает реализовывать масштабный проект по увеличению пропускной способности сети и скорости передачи данных. За год в регионе сеть 4G, обеспечивающая скоростной мобильный интернет, увеличилась более чем в 1,5 раза. Выросло потребление мобильного интернета - по сравнению с июлем прошлого года трафик в сети 4G стал больше в 2 раза».
*по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»
** скачать мобильное приложение «Мамаев курган» можно в App Store или Google Play
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