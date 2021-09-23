В Волгограде 1% жилых домов не готовы к отопительному сезону

Общество 23.09.2021 09:43
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23.09.2021 09:43
Коммунальные службы Волгограда подготовили к новому отопительному сезону 99% жилищного фонда - в зданиях промыты и опрессованы внутренние сети. Ресурсоснабжающие организации завершают работы на тепловом комплексе: мероприятия проведены на 93% трубопроводах, 95% котельных и 96% центральных тепловых пунктах, сообщили ИА «Высота 102» в администрации города.
Подготовка теплового хозяйства стартовала сразу после окончания осенне-зимнего периода 2020-2021 годов: к настоящему времени профилактика завершена на 121 котельной. В них меняют изношенные узлы и агрегаты, ремонтируют котлы и газовые горелки, проводят ревизию электрики и при необходимости меняют вышедшие из строя детали. В предыдущие годы ООО «Концессии теплоснабжения» провели модернизацию котельных №1 и №2 в Кировском районе, где полностью заменили основное технологическое оборудование, построили автоматизированные блочно-модульные котельные в Красноармейском, Краснооктябрьском и Дзержинском районах.
Завершены гидравлические испытания на сетях теплоснабжения протяженностью 804,5 километра. Трубопроводы проверяют на прочность под высоким давлением, чтобы определить слабые места и своевременно привести их в порядок перед подачей ресурса. Так, по итогам испытаний по ул. Мясникова в Тракторозаводском районе заменили более 300 метров теплотрассы, в Красноармейском районе по ул. 50 лет Октября - 400 метров трубопровода, по ул. Никитина в Кировском районе заменили порядка 200 метров сети. Завершается реконструкция 350-метровой наружной тепломагистрали на ул. Землячки в Дзержинском районе. После плановых предупредительных работ сети испытывают повторно. Подобные мероприятия проводятся во всех районах областного центра.
Своевременная подготовка коммунальной инфраструктуры позволяет обеспечить подачу теплоносителя одновременно с первыми днями похолодания, а не после того, как среднесуточная температура в течение пяти дней установится на отметке не выше 8 градусов Цельсия, как этого требуют нормативы. Такая практика применяется в Волгограде на протяжении последних нескольких лет, пояснили в мэрии.
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