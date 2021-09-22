С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом госпитализирована 47-летняя жительница Волгограда после ДТП с каретой скорой помощи. Женщина находилась в автомобиле Kia Rio, который врезался в спецтранспорт на трассе Р-22 «Каспий», сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительным данным, около 16.00 21-летняя водитель иномарки выезжала на трассу со стороны Ольховки и не уступила дорогу карете скорой помощи Урюпинской ЦРБ. Спецтранспорт направлялся в сторону Волгограда с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Находившиеся в скорой люди и водитель Kia не пострадали.