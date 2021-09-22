Экономика

Уникальную модельную линейку высокоинтегрированных микропроцессоров создали на российском производстве

Экономика 22.09.2021 17:04 Реклама
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22.09.2021 17:04 Реклама


Разработкой и сборкой высокоинтегрированных полупроводниковых микропроцессоров занимается Отечественная фаблесс-компания «Байкал Электроникс». Используются российские процессоры в современной компьютерной технике и цифровой инфраструктуре промышленного назначения. Отличаются они высокой производительностью и пропускной способностью. Процессоры «Байкал» отличают функциональность и энергоэффективность . В разработке устройств инженеры компании используют инновационные процессорные архитектуры. Кроме того, каждая модель имеет развитую экосистему.
Свойства и преимущества
Используя опыт лучших высокотехнологичных компаний, команде «Байкал Электроникс» удалось представить на рынок уникальную модельную линейку высокоинтегрированных микропроцессоров, обладающих поддержкой 10 Gb Ethernet. Они имеют огромный набор интерфейсов, позволяющих внедрять в любые системы или технику. Среди основных преимуществ данных девайсов:
• скоростной доступ к оперативке;
• наличие контроля честности;
• выделенные интерфейс-каналы DMA.
Благодаря таким особенностям обеспечивается обмен информации с незначительными транзитными задержками. При этом устройства отличаются низким энергопотреблением. Отдельно следует подчеркнуть высокую пропускную способность российских микропроцессоров.

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