Поддали жару: две бани сгорели в Волгоградской области

Происшествия 22.09.2021 10:52
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22.09.2021 10:52
Две бани сгорели в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, накануне поздно вечером поступило сообщение о пожаре в рабочем поселке Рудня на улице Малороссийской. На территории домовладения полыхала деревянная баня площадью 24 кв.м. Пожарным удалось справиться с огнем за 10 минут. По предварительной информации, возгорание произошло из-за неисправного печного оборудования. По этой же причине загорелась баня на улице Лиманской в поселке Красный Яр. Здесь воспламенилась деревянная обшивка бани на площади 4 кв.м. Пожар потушили за 15 минут. Погибших и пострадавших нет.
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