



Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич прокомментировал перспективы курса рубля.

Российский рынок постепенно отыгрывает коррекцию, произошедшую в начале недели, когда индекс РТС упал на 2,4%, а индекс ММВБ – на 1,3%. Несмотря на негативную динамику рынков, вызванную снижением азиатских индексов и ухудшением состояния девелоперов в Китае, рубль, пожалуй, хорошо защищен от ослабления по сравнению с валютами других развивающихся рынков. Высокая ключевая ставка обуславливает интерес нерезидентов к российским активам, а хорошая конъюнктура на основных для России экспортных рынках – рост сальдо торговли товарами. Так, согласно последним данным, в августе рост вложений нерезидентов в ОФЗ составил 175,7 млрд руб., а объем достиг своего исторического максимума в 3,2 трлн рублей. Сальдо торговли товарами за вычетом интервенций Минфина в рамках бюджетного правила в июле приблизилось к рекордным 20 млрд долл.

До конца года на мировом рынке ожидается заметное укрепление доллара вследствие начала сворачивания программы количественного смягчения со стороны ФРС. Ранее председатель ФРС принял решение проявить осторожность и отложить анонс начала сокращения QE из-за наблюдавшейся новой волны заболеваемости Covid-19 в США. Однако после появления признаков улучшения ситуации ФРС вновь перейдет к ястребиной риторике. По этой причине маловероятно, что рубль до конца года сможет заметно укрепится к доллару. С высокой вероятностью курс рубля продолжит колебания в коридоре 72,5-74 рубля за доллар, но по отношению к другим валютам можно ждать заметного укрепления. В частности, евро может подешеветь до 83-84 рублей.