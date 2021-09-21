РТКОММ и «Иридиум» будут развивать услуги связи для повышения безопасности клиентов на труднодоступных территориях России





АО «РТКомм.РУ» (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») и ведущий мировой оператор подвижной спутниковой связи в L-диапазоне ООО «Иридиум Коммьюникейшенс» (дочерняя компания Iridium Communications Inc.) подписали меморандум о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает расширение сотрудничества по совершенствованию услуг подвижной спутниковой связи, и, в том числе, использование сетевой инфраструктуры «Иридиум» на территории Российской Федерации. Это позволит РТКОММ повысить надежность спутниковой связи для клиентов, проживающих на труднодоступных и удаленных территориях России.

«Компания “Иридиум” — один из ведущих мировых операторов подвижной спутниковой связи с высокими стандартами качества и надежности предоставления услуг. Партнерское соглашение между РТКОММ и “Иридиум” откроет новые перспективы спутниковых решений, расширит географию предоставления услуг, повысит их надежность и обеспечит нужный уровень безопасности нашим клиентам», — сказал генеральный директор АО «РТКомм.РУ» Сергей Ратиев.

«Надежность нашего оборудования и высокие стандарты качества услуг позволяют спутниковым провайдерам России предлагать пользователям решения, которые полностью обеспечивают личную безопасность и повышают надежность каналов связи для ведения бизнеса на удаленных территориях. РТКОММ — компания, которая хорошо понимает запросы рынка и максимально эффективно использует возможности, предоставленные “Иридиумом”», — отметил генеральный директор ООО «Иридиум Коммьюникейшенс» Владислав Шпилевой.



