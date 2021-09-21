Общество

Первые пострадавшие от отравления грибами появились в Волгоградской области

Общество 21.09.2021 15:58
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21.09.2021 15:58


Шесть человек в Волгоградской области отравились грибами, сезон которых в этом году начался с опозданием из-за жаркого лета. Как сообщили в облздраве, в центр острых отравлений 25-ой больницы попали две семейные пары, которые употребляли в пищу соленые поддубовики, собранные в начале сентября в Среднеахтубинском районе.
Спустя 9-11 часов после совместного обеда все четверо были доставлены в больницу. Еще двое человек употребляли самостоятельно собранные грибы, но на больничную койку попали с разницей в несколько дней. Все пациенты, как отмечается, старше 60 лет. 
В настоящее время часть пациентов уже выписаны, остальные чувствуют себя удовлетворительно.  


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