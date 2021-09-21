Экономика 21.09.2021 15:05 Новости компаний
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21.09.2021 15:05 Новости компаний
ПАО «Банк «ФК Открытие» (AA (RU)/Стабильный – АКРА; ruАA/Стабильный – Эксперт РА; АА+.ru/Стабильный – НКР; BB+/Стабильный – Fitch; Ba2/Стабильный – Moody’s) увеличил объем планируемого размещения облигаций серии БО-П09 с 10 до 15 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона составил 8,02% годовых, что соответствует доходности 8,18% годовых.
Книга заявок открыта до 15 часов 21 сентября 2021 г. Планируемая дата размещения – 23 сентября 2021 г.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения составит 100% от номинала. Срок обращения – 3 года, бумаги имеют полугодовые купоны.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Размещение бумаг пройдет на Московской бирже, выпуск облигаций включен в первый уровень листинга.
Организаторами выпуска выступят Банк «Открытие», ВТБ Капитал, Газпромбанк, БК Регион, Росбанк, МКБ, Совкомбанк. Технический андеррайтер – банк «Открытие».
Информация предоставлена Банком «Открытие».
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