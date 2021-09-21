Еда на вынос не спасла кафе в Волжском от разорения

Экономика 21.09.2021 14:46
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21.09.2021 14:46
Налоговики требует признать банкротом ООО "Пиратская пристань - Волжский" из-за долга по уплате обязательных платежей в бюджет. Как сообщили в арбитражном суде Волгоградской области, соответствующий иск принят к рассмотрению. Предварительное заседание по делу состоится в начале октября.
Сумма задолженности общества по состоянию на 16 августа текущего года составляет более 1,5 миллиона рублей. В 2020-2021 годах налоговики в адрес должника неоднократно направляли требования об уплате налогов и других обязательных требований, но они исполнены не были.
Основным видом деятельности должника является деятельность ресторанов и доставка продуктов питания.
По данным системы СПАРК, ООО "Пиратская пристань - Волжский" находится по адресу ул. Мира, 42Э. Микропредприятие было зарегистрировано 5 лет назад - в августе 2016 года. Численность сотрудников указана в количестве 13 человек.
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