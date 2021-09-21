



В Волгоградской области не удается переломить ситуацию с высокой смертностью от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, так, за минувшие сутки в регионе еще 17 человек скончались от этой инфекции. Количество умерших от коронавируса за сутки остается стабильным в течение уже двух месяцев. Всего в списке жертв пандемии уже 2620 жителей региона.

При этом ежесуточная статистика по заболеваемости коронавирусом несколько улучшилась. Так, стало известно о 336 заразившихся инфекцией за один день. Это на несколько случаев меньше, чем за последние недели.



