Общество 21.09.2021 16:56
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21.09.2021 16:56
В Волгоградской области не удается переломить ситуацию с высокой смертностью от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, так, за минувшие сутки в регионе еще 17 человек скончались от этой инфекции. Количество умерших от коронавируса за сутки остается стабильным в течение уже двух месяцев. Всего в списке жертв пандемии уже 2620 жителей региона.
При этом ежесуточная статистика по заболеваемости коронавирусом несколько улучшилась. Так, стало известно о 336 заразившихся инфекцией за один день. Это на несколько случаев меньше, чем за последние недели.
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