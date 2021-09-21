Самолет с неубранным шасси вылетел из Волгограда в Краснодар

Происшествия 21.09.2021 10:29
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21.09.2021 10:29
Самолет авиакомпании "ЮТэйр" совершил вылет из аэропорта Волгограда, не убрав шасси. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.
Пассажирский двухмоторный турбовинтовой самолет ATR 72-500 сегодня вылетел из Волгограда в 05:10. После взлета экипажа самолета доложил о срабатывание сигнализации о не уборке передней стойки шасси. Капитан воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения в Краснодар. В 06:49 посадка прошла благополучно.
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