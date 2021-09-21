Маршрутка сбила ребенка на пешеходном переходе под Волгоградом





Ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора в Волжском, сбил автомобиль "Луидор". Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла накануне вечером на регулируемом пешеходном переходе "ул.Мира- ул.40 лет Победы".

По предварительной информации, 36-летний водитель пассажирского микроавтобуса, который следовал по маршруту №218 "Средняя Ахтуба - Волжский", совершил наезд на 9-летнего школьника, который переходил проезжую часть по всем правилам дорожного движения. В результате ребенка с травмами госпитализировали в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области