Банк «Открытие»: нефтяной рынок ожидает заседания ФРС





Руководитель аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Анна Морина прокомментировала ожидания нефтяного рынка.

Сырьевые рынки, в том числе нефтяной, будут внимательно следить за событиями этой недели. Особое внимание будет приковано к заседанию ФРС США, запланированному на 22 сентября. Участники рынка испытывают опасения по поводу того, что будут объявлены сокращения объемов покупок облигаций, которые сейчас приобретаются на 120 млрд долларов ежемесячно. Начало сворачивания мягкой денежно-кредитной политики должно привести к укреплению доллара и коррекции цен на сырьевые товары.

Сентябрьский отчет МЭА показал, что в сентябре на нефтяном рынке ожидается дефицит, который окажет поддержку ценам. Неожиданные перебои в добыче нефти в августе из-за урагана Ида в Мексиканском заливе вызвали сокращение предложения на 1,7 млн баррелей в сутки (мбс), впервые за последние пять месяцев, а также продлили резкое сокращение мировых запасов нефти. Потенциальные потери от шторма оцениваются в 30 млн баррелей. С другой стороны, опасения по поводу распространения штамма дельта и более медленного восстановления потребления нефти удерживали нефтяные цены от чрезмерного роста – за уровень 75 долларов котировки цен нефти марки Брент за первые две недели сентября не выходили, оставаясь в диапазоне 71-74 доллара за баррель. МЭА пересмотрел оценку спроса в 3 квартале 2021 года, понизив ее на 0,2 мбс. Поставки нефти в августе упали на 0,54 мбс до 96,4 мбс и останутся более менее стабильными в сентябре. В октябре должно вступить в силу следующее плановое повышение добычи нефти странами ОПЕК+ на 400 тысяч баррелей в день. В итоге рынок может прийти в сбалансированное состояние.

В США количество буровых установок медленно, но верно растет. По состоянию на 17 сентября 2021 г. количество активных буровых установок в США выросло на 9 единиц к предыдущей неделе и составило 512 единиц. При этом количество нефтяных буровых установок выросло на 10 единиц до 411 единиц, а количество газовых буровых установок снизилось на 1 единицу, составив 100 единиц. Основной прирост бурения произошел в штатах Оклахома, Нью Мексико и Техас. По оценочным данным EIA, добыча нефти в США в сентябре составит 10,05 млн баррелей в сутки, в октябре добыча может увеличиться.

На этой неделе, помимо заседания ФРС, будет ряд других немаловажных событий – ожидаются заседания Народного Банка Китая, Банка Японии, Банка Англии, выход ряда макроэкономической статистики (индексы потребительской и промышленной уверенности в ряде европейских стран, опережающие индикаторы США). Высокие цены на газ и уголь, а также сохраняющийся до конца сентября дефицит на рынке нефти, будет оказывать поддержу нефтяным ценам до решения ФРС. Цены останутся на уровне вблизи 75 долларов за баррель Брент первую половину недели и могут скорректироваться ближе к 70 долларам в случае выхода резких заявлений ФРС о быстром сворачивании программы покупок облигаций и более близких горизонтах начала повышения ставок.