Экономика

Голосовой ассистент ВТБ стал доступен в «Алисе» от Яндекса

Экономика 20.09.2021 14:29 Новости компаний
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20.09.2021 14:29 Новости компаний


В голосовом помощнике «Алиса» от Яндекса появился голосовой ассистент ВТБ. Он сможет рассказать пользователям о продуктах, тарифах и услугах банка, объяснит, как оформить заявку на кредит, а также посоветует, как выгодно хранить сбережения.
Для использования сервиса достаточно сказать Алисе: «Запусти навык “Помощник ВТБ”». Это можно сделать из приложения Яндекса на смартфоне или в умной колонке «Яндекс.Станция». После этого в Алисе запустится голосовой ассистент ВТБ. Пользователь сможет задать ему любой вопрос, касающийся продуктов и услуг банка.
«Одним из самых востребованных голосовых помощников в нашей стране стала «Алиса», которая среди россиян уже давно – имя нарицательное. Сегодня мы рады предоставить своим клиентам возможность использовать ее вместе с финансовыми сервисами ВТБ. На первом этапе – в рамках консультаций по продуктам и тарифам банка. Но вместе с развитием голосового ассистента ВТБ Онлайн мы будем расширять и возможности «Алисы», добавляя персонализированные функции для конкретных пользователей», - комментирует руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
Голосовой ассистент появился в приложении ВТБ Онлайн в феврале. С момента запуска его услугами воспользовались более 180 тысяч клиентов банка, при этом виртуальный помощник ответил более чем на 260 тысяч вопросов. Он может проконсультировать клиентов по 1,3 тыс. вопросов — ипотеке, кредитам наличными, картам и другим. С конца сентября он сможет помочь клиенту заказать SIM-карту ВТБ Мобайл, которую курьер доставит по любому удобному адресу и указать удобное время доставки. Кроме того, пользователи могут перевести деньги по номеру телефона и между своими счетами, пополнить счет за услуги связи.
 В перспективе голосовой ассистент будет помогать пользователям ВТБ Онлайн покупать билеты на самолет или поезд, бронировать номер в гостинице, заказывать столик в кафе и приобретать билеты в кино.

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