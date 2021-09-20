Голосовой ассистент ВТБ стал доступен в «Алисе» от Яндекса

Экономика 20.09.2021 14:29 Новости компаний
0
20.09.2021 14:29 Новости компаний
В голосовом помощнике «Алиса» от Яндекса появился голосовой ассистент ВТБ. Он сможет рассказать пользователям о продуктах, тарифах и услугах банка, объяснит, как оформить заявку на кредит, а также посоветует, как выгодно хранить сбережения.
Для использования сервиса достаточно сказать Алисе: «Запусти навык “Помощник ВТБ”». Это можно сделать из приложения Яндекса на смартфоне или в умной колонке «Яндекс.Станция». После этого в Алисе запустится голосовой ассистент ВТБ. Пользователь сможет задать ему любой вопрос, касающийся продуктов и услуг банка.
«Одним из самых востребованных голосовых помощников в нашей стране стала «Алиса», которая среди россиян уже давно – имя нарицательное. Сегодня мы рады предоставить своим клиентам возможность использовать ее вместе с финансовыми сервисами ВТБ. На первом этапе – в рамках консультаций по продуктам и тарифам банка. Но вместе с развитием голосового ассистента ВТБ Онлайн мы будем расширять и возможности «Алисы», добавляя персонализированные функции для конкретных пользователей», - комментирует руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
Голосовой ассистент появился в приложении ВТБ Онлайн в феврале. С момента запуска его услугами воспользовались более 180 тысяч клиентов банка, при этом виртуальный помощник ответил более чем на 260 тысяч вопросов. Он может проконсультировать клиентов по 1,3 тыс. вопросов — ипотеке, кредитам наличными, картам и другим. С конца сентября он сможет помочь клиенту заказать SIM-карту ВТБ Мобайл, которую курьер доставит по любому удобному адресу и указать удобное время доставки. Кроме того, пользователи могут перевести деньги по номеру телефона и между своими счетами, пополнить счет за услуги связи.
В перспективе голосовой ассистент будет помогать пользователям ВТБ Онлайн покупать билеты на самолет или поезд, бронировать номер в гостинице, заказывать столик в кафе и приобретать билеты в кино.
Реклама
Банк «Открытие»: нефтяной рынок ожидает заседания ФРС20.09.2021 15:36
Экономика 20.09.2021 15:36
Открытие Private Banking выступил партнером Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow20.09.2021 14:23
Экономика 20.09.2021 14:23
Банк «Открытие» оптимизирует издержки на поддержку сайта благодаря МегаФон и Mail.ru Cloud Solutions20.09.2021 11:25
Экономика 20.09.2021 11:25
РУСАЛ принял участие в создании Консорциума «Экономика замкнутого цикла»20.09.2021 10:09
Экономика 20.09.2021 10:09
«Радеж» прекращает свою торговую деятельность как торговый оператор20.09.2021 09:00
Экономика 20.09.2021 09:00
Количество пенсионных взносов в НПФ ВТБ через Мультибонус выросло на 20%18.09.2021 07:09
Экономика 18.09.2021 07:09
Компания «Сингента» раскрыла волгоградским аграриям секреты здоровой почвы17.09.2021 11:10
Экономика 17.09.2021 11:10
ПСБ начал прием заявок на кредиты для субъектов МСП под зонтичное поручительство «Корпорации МСП»16.09.2021 18:34
Экономика 16.09.2021 18:34
Банк «Открытие»: рост налогов может ограничить инвестиции металлургических компаний16.09.2021 16:13
Экономика 16.09.2021 16:13
ВТБ и ДОМ.РФ запускают первую в России универсальную льготную ипотеку16.09.2021 15:34
Экономика 16.09.2021 15:34
Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «Россельхозбанка» объемом 15 млрд рублей16.09.2021 13:37
Экономика 16.09.2021 13:37
ВТБ: российский рынок автокредитов вырос на 60%16.09.2021 11:51
Экономика 16.09.2021 11:51
Банк «Открытие» планирует размещение трехлетних облигаций16.09.2021 11:47
Экономика 16.09.2021 11:47
Банк «Открытие»: цены на алюминий отскочили от тринадцатилетнего максимума15.09.2021 18:42
Экономика 15.09.2021 18:42
Предприниматели смогут заказать наличные онлайн в ВТБ15.09.2021 17:25
Экономика 15.09.2021 17:25
Реклама