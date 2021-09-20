Экономика

Банк «Открытие» оптимизирует издержки на поддержку сайта благодаря МегаФон и Mail.ru Cloud Solutions

Экономика 20.09.2021 11:25
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20.09.2021 11:25


Банк «Открытие» разместил свой сайт в «Деловом облаке» МегаФона на базе технологий Mail.ru Cloud Solutions (MCS). В результате возросли показатели стабильности и доступности сервисов, сократились прямые и косвенные затраты на поддержку и администрирование ресурсов.
Банк «Открытие» использует «Деловое облако» для размещения сайта банка Open.ru с его активными сервисами – заявками на потребительские и ипотечные кредиты, выпуск пластиковых карт, записью на посещение офисов.
«Ранее мы использовали для размещения нашего сайта облачный сервис другого крупного провайдера, но основанное на технологиях Mail.ru Cloud Solutions, решение «Мегафона» предоставило нам возможность гибкого и прозрачного управления ресурсами, — объясняет Дмитрий Степанов, начальник отдела администрирования дистанционных сервисов банка «Открытие». — Мы смогли упростить и ускорить рабочий процесс за счет миграции на контейнерную сборку приложений, использования сервисов из коробки и удобного развертывания мощностей по запросу. При этом наши издержки на оплату облачной инфраструктуры не увеличились».
«Облако позволяет ускорить разработку и оптимизировать ее стоимость, например, выключать все тестовые виртуальные машины ночью или в выходные дни. Гибкое управление ресурсами позволяет компаниям экономить затраты и перераспределять бюджет, а также разворачивать мощности буквально “по кнопке”, что особенно оценил наш партнер банк “Открытие”», — говорит Виталий Мякшинов, менеджер по развитию бизнеса облачных решений Mail.ru Cloud Solutions.
«Одним из важных этапов организации целевого ИТ-ландшафта является миграция систем и данных. Этот процесс требует серьезной подготовки и планирования, он может включать в себя даже пересмотр ИT- архитектуры. В рамках продукта “Деловое облако” технические специалисты оказывают всестороннюю поддержку в планировании и осуществлении миграции», — говорит руководитель направления облачных продуктов МегаФона Алексей Извеков.

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