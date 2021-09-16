Экономика

Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «Россельхозбанка» объемом 15 млрд рублей

Экономика 16.09.2021 13:37
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16.09.2021 13:37


9 сентября 2021 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «Российский Сельскохозяйственный банк» серии БО-14-002Р общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 7,80% годовых. Организатором размещения выступил банк «Открытие».
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии БО-14-002Р со сроком обращения 5 лет и офертой через 2,5 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.
Книга заявок по выпуску была открыта 7 октября 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,80-7,90% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,95-8,06%. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки 1-го купона в размере 7,80%, что соответствует нижней границе начального диапазона. Интерес к выпуску со стороны широкого круга инвесторов позволил эмитенту увеличить объем размещения с планируемых 10 до 15 млрд рублей.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили: банк «Открытие», АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), ООО «БК РЕГИОН», АО «Россельхозбанк». Агент по размещению – АО «Россельхозбанк».

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