Попечители утвердили творческую премию для ученых ВолГАУ





В Волгоградском государственном аграрном университете состоялось заседание Президиума Попечительского совета под председательством президента компании «Сады Придонья» Андрея Самохина, на котором рассмотрели вопрос финансовой поддержки разработок молодых исследователей и состоявшихся ученых вуза.

Чтобы поддержать молодых ученых Волгоградского аграрного университета, на заседании президиума Попечительского совета университета было принято решение сформировать бюджет из ежегодных денежных взносов членов Попечительского совета. По мнению председателя Совета президента компании «Сады Придонья» Андрея Самохина, финансирование научной и публикационной активности ученых ВолГАУ, а также повышения их научной квалификации, просто необходимо.

«Сегодня самое важное – это поддержать молодых ребят, занимающихся наукой в нашей стране, в нашем регионе, чтобы они видели, что про них знают, их труд ценен, и всем очень интересно, что они делают, – говорит Андрей Самохин. – Причем, работают над конкретными и нужными вещами для сельскохозяйственной отрасли, инновационными».

Руководящим составом учебного заведения были определены основные направления развития вузовской науки на ближайшие годы. В их числе ресурсосберегающее экологически безопасное земледелие, модернизация инженерно-технического обеспечения АПК, интенсификация животноводства, ресурсосберегающие технологии производства безопасных пищевых продуктов. На заседании президиума Попечительского совета соискатели «Творческой премии университета» представили доклады, где обосновали актуальность и практическую значимость своих работ для АПК Волгоградской области. Творческой премии были удостоены 12 сотрудников, их разработки относятся именно к данным сферам научных исследований.

Надо отметить, что общий объем выплат в 2021-2022 гг. составит порядка 6 млн. рублей.

«Принятое решение президиума Попечительского совета демонстрирует серьезное отношение и понимание бизнесом необходимости финансовой поддержки молодых ученых, – подчеркнул врио ректора ВолГАУ Виталий Цепляев. – Мы видим, что с каждым годом члены Попечительского совета все глубже вникают в работу вуза, что дает возможность оказывать помощь в тех направлениях, где это наиболее важно».