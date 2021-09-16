Начальник отдела фонда капремонта в Волгоградской области оштрафован за волокиту

Общество 16.09.2021 09:40
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16.09.2021 09:40
За нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан оштрафован начальник отдела организационно-технического, контрольного и кадрового обеспечения регионального фонда капремонта. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мировой судья судебного участка №77 в Волгограде признал должностное лицо УНО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Волгоградской области" виновным по ст.5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Начальнику отдела присужден штраф в сумме 5 тысяч рублей.
Установлено, что в фонд капремонта 9 июня текущего года поступило заявление от местного жителя по вопросу ненадлежащей работы лифтового оборудования в многоквартирном жилом доме. Однако в нарушение требований законодательства данное обращение не было зарегистрировано, ответ гражданину не дали. Волгоградец обратился в прокуратуру. После вмешательства надзорного ведомства права гражданина были восстановлены.
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