Начальник отдела фонда капремонта в Волгоградской области оштрафован за волокиту





За нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан оштрафован начальник отдела организационно-технического, контрольного и кадрового обеспечения регионального фонда капремонта. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мировой судья судебного участка №77 в Волгограде признал должностное лицо УНО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Волгоградской области" виновным по ст.5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Начальнику отдела присужден штраф в сумме 5 тысяч рублей.

Установлено, что в фонд капремонта 9 июня текущего года поступило заявление от местного жителя по вопросу ненадлежащей работы лифтового оборудования в многоквартирном жилом доме. Однако в нарушение требований законодательства данное обращение не было зарегистрировано, ответ гражданину не дали. Волгоградец обратился в прокуратуру. После вмешательства надзорного ведомства права гражданина были восстановлены.



