ВТБ: доля фишинга в мошеннических атаках выросла вдвое

Экономика 15.09.2021 12:03 Новости компаний
0
15.09.2021 12:03 Новости компаний
По данным ВТБ, с начала года доля фишинга сторонних сайтов в общем количестве мошеннических атак выросла вдвое и достигла 17%. Число выявленных фишинговых страниц в Telegram за это время увеличилось в 15 раз. Распространению фишинговых сценариев способствует продвижение фейковой рекламы в соцмедиа.
«Фишинговые сайты становятся все более серьёзной проблемой для банковского сообщества. На сегодняшний день клиенты подвержены наибольшему риску именно в социальных сетях и мессенджерах. Эти ресурсы часто не несут ответственности за размещение рекламы и не обеспечивают безопасность пользователей. Некоторые площадки получают деньги от мошенников и размещают непроверенную информацию. А пока происходит блокировка постов, многие клиенты успевают стать жертвами мошенников и передают им свои персональные данные», – отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
В последнее время среди основных примеров фишинговых сценариев были выявлены акции за получение бонусов при прохождение опросов, корпоративные порталы по сбору данных о сотрудниках, единоразовые выплаты по инвестициям. Всего за восемь месяцев текущего года ВТБ выявил и заблокировал порядка 6 тыс. различных фишинговых сайтов, мошеннических ресурсов, мобильных приложений и аккаунтов в социальных сетях или ресурсах, «мимикрирующих» под бренд банка. Из них почти половину составляют социальные сети.
«В ВТБ принята нулевая терпимость к обману наших клиентов. В усиленном режиме мы анализируем все действия злоумышленников, ставя приоритетом своей работы постоянную разработку новых методов защиты денежных средств. Мы отмечаем, что за последние несколько месяцев наши клиенты стали более бдительными и чаще распознают, что им звонят мошенники. Для дополнительной финансовой безопасности мы запустили страхование счетов и карт, которое рассчитано на случаи социальной инженерии, доля хищений средств с карт с ее применением остается достаточно высокой – 80%. С сентября обеспечиваем самую уязвимую категорию наших клиентов-пенсионеров бесплатным и обязательным страхованием их денег от мошенничества», - отметил Никита Чугунов.
Клиент может стать жертвой злоумышленников, только если сам сообщает им свои персональные данные. Для предотвращения таких ситуаций ВТБ создал на сайте специальный раздел по финансовой безопасности с описанием основных видов мошенничества и советами по минимизации потенциальных рисков для клиентов.
ВТБ напоминает, что сотрудники банка никогда не будут запрашивать данные по картам клиента (CVC2/CVV2), счетам или по одноразовым паролям при звонке клиенту. Банк просит своих пользователей не устанавливать программное обеспечение на ПК и телефоны по настоятельной рекомендации т.н. «сотрудника безопасности». Также банк не проводит платных опросов по качеству услуг.
Реклама
Банк «Открытие»: цены на алюминий отскочили от тринадцатилетнего максимума15.09.2021 18:42
Экономика 15.09.2021 18:42
Предприниматели смогут заказать наличные онлайн в ВТБ15.09.2021 17:25
Экономика 15.09.2021 17:25
В Волжском на тепловых сетях проводят диагностику трубопроводов с использованием современной робототехники15.09.2021 17:21
Экономика 15.09.2021 17:21
Желанная новинка GEELY ATLAS PRO15.09.2021 17:17
Экономика 15.09.2021 17:17
Доходы растут: бюджет Волгограда подправят в четвертый раз за год15.09.2021 16:41
Экономика 15.09.2021 16:41
Клиенты группы «Открытие» заработали более 12% годовых в результате досрочного исполнения стратегии «Структурированная» (Apple)15.09.2021 13:10
Экономика 15.09.2021 13:10
Банк «Открытие» одним из первых присоединился к новой программе господдержки предпринимателей14.09.2021 18:22
Экономика 14.09.2021 18:22
Обанкротившийся совхоз-гигант под Волгоградом не привлек покупателей14.09.2021 18:00
Экономика 14.09.2021 18:00
ВТБ присоединился к механизму «зонтичного» поручительства по кредитам МСП14.09.2021 11:38
Экономика 14.09.2021 11:38
Обновленный ŠKODA KODIAQ: комплектации и цены13.09.2021 16:03
Экономика 13.09.2021 16:03
ВТБ Лизинг предлагает новый Volkswagen Caddy с выгодой 7%13.09.2021 15:35
Экономика 13.09.2021 15:35
Банк «Открытие»: Китай распечатывает нефтяные резервы13.09.2021 13:46
Экономика 13.09.2021 13:46
Клиенты ВТБ смогут получить кредит наличными только по паспорту13.09.2021 09:07
Экономика 13.09.2021 09:07
Банк «Открытие»: замедление экономики затормозило рост ключевой ставки10.09.2021 16:33
Экономика 10.09.2021 16:33
ВТБ Лизинг: парк такси РФ в ближайшие два года будет расти на 10% в год10.09.2021 14:39
Экономика 10.09.2021 14:39
Реклама