Экономика

Банк «Открытие» одним из первых присоединился к новой программе господдержки предпринимателей

Экономика 14.09.2021 18:22
0
14.09.2021 18:22


Новый механизм предоставления поручительств для малого и среднего бизнеса разработан Правительством совместно с Корпорацией МСП. Банки-партнеры будут самостоятельно формировать свои портфели кредитов малого и среднего бизнеса, обеспеченные поручительством Корпорации МСП. Программа упростит процесс получения кредитов для предпринимателей и сделает его быстрее.
Поручительства Корпорации МСП будут обеспечивать до половины от суммы кредита, а для клиентов, работающих в приоритетных отраслях экономики, до 85%. Заемщик сможет получить поддержку как по микрокредиту до 10 млн рублей, так и привлечь крупный кредит – сумма поручительства Корпорации может достигать 1 млрд рублей. Задачей нового механизма станет увеличение финансовой доступности для широкого круга предпринимателей.
Банк «Открытие» планирует запустить программу в середине сентября – со старта пилота в Корпорации МСП. Кредиты будут предоставляться по ставке от 8,5% годовых. При этом для заемщиков банка поручительство Корпорации МСП будет бесплатным.
«Зонтичное поручительство для предпринимателей станет важной мерой гарантийной финансовой поддержки. Новый механизм позволит расширить доступ к финансированию и ускорить получение кредитных средств», – прокомментировала Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие».
«Зонтичный механизм станет дополнительной мерой государственной поддержки в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Этот механизм даст возможность банкам снизить риски по каждому заемщику МСП и расширить круг получателей финансовой поддержки. Теперь финансирование станет доступнее в том числе предпринимателям, которые только начали свою деятельность. Новый механизм позволяет бизнесу получить средства на привлекательных, доступных условиях. К 2024 году предприниматели смогут дополнительно привлечь при помощи нового продукта свыше 600 млрд рублей», – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Новый механизм предоставления поручительств для малого и среднего бизнеса разработан Правительством РФ совместно с Корпорацией МСП и Минэкономразвития.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
14.09.2021 18:00
Экономика 14.09.2021 18:00
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.09.2021 11:38
Экономика 14.09.2021 11:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.09.2021 16:03
Экономика 13.09.2021 16:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.09.2021 15:35
Экономика 13.09.2021 15:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.09.2021 13:46
Экономика 13.09.2021 13:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.09.2021 09:07
Экономика 13.09.2021 09:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.09.2021 16:33
Экономика 10.09.2021 16:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.09.2021 14:39
Экономика 10.09.2021 14:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.09.2021 14:03
Экономика 10.09.2021 14:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.09.2021 11:28
Экономика 10.09.2021 11:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.09.2021 09:14
Экономика 10.09.2021 09:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.09.2021 14:53
Экономика 09.09.2021 14:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.09.2021 12:01
Экономика 09.09.2021 12:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.09.2021 11:33
Экономика 09.09.2021 11:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.09.2021 11:19
Экономика 09.09.2021 11:19
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:59
Автосервис на территории бывшей психбольницы превратил жизнь волгоградцев в дурдомСмотреть фотографииCмотреть видео
19:07
Огромную сцену устанавливают перед собором Александра Невского в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:27
Первый пошел: «Ростелеком» обеспечил мобильной связью первый на Юге населенный пункт в рамках проекта УЦН 2.0Смотреть фотографии
18:00
Обанкротившийся совхоз-гигант под Волгоградом не привлек покупателейСмотреть фотографии
17:09
Волгоградские общественники бьются за музей-заповедник «Сталинградская переправа»Смотреть фотографии
16:30
Вернувшиеся из Токио двое волгоградских паралимпийцев получат пожизненную стипендию от 20 до 30 тысяч рублейСмотреть фотографии
16:02
Кадетов казачьего корпуса в Волгоградской области перевели на дистант из-за COVID-19Смотреть фотографии
15:45
Тягач вылетел с трассы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:09
Волгоградская область представила свой туристический потенциал на форуме «Отдых Leisure 2021»Смотреть фотографии
14:41
Угонщик в Волгоградской области врезался в стену домаСмотреть фотографии
13:41
Заводчане в Волжском разоблачили «грязный» фейк о подкупе перед выборамиСмотреть фотографии
13:29
Первый в Волгограде аквапарк не проработал и месяца после открытияСмотреть фотографии
13:01
Волгоградский облкомздрав озвучил список поликлиник с дистанционными помощниками врачейСмотреть фотографии
12:47
В Волгоградской области зафиксировано снижение новых случаев коронавирусаСмотреть фотографии
12:44
Новый детсад в Урюпинске Волгоградской области достроят по нацпроекту до 1 ноябряСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде «Жигули» опрокинули внедорожник: пострадали три человекаСмотреть фотографии
11:33
Волгоградцев пугают ценами на картофельСмотреть фотографии
11:26
Под Волгоградом медработника уличили в массовой подделке документов о вакцинацииСмотреть фотографии
09:44
Учения по «угону» дронов проходят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:04
В Волгоградской области курортный поезд застрял на 2 часаСмотреть фотографии
08:45
Под Волгоградом в огне сгорел мужчинаСмотреть фотографии
20:42
В Подмосковье умер бывший руководитель ассоциации муниципальных образований Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:02
Волгоградка судилась из-за фейковых долгов и победилаСмотреть фотографии
20:02
Театр онлайн:«Ростелеком» обеспечит трансляцию спектакля для подростков «ЛисPEACE»Смотреть фотографии
18:03
«Сегодня похоронили Витю»: знаменитый ансамбль Волгоградской области самораспустился из-за коронавирусаСмотреть фотографии
18:02
В Волгограде водителю троллейбуса не удалось избежать ДТПСмотреть фотографии
17:26
Волгоградским паралимпийцам вручил награды Владимир ПутинСмотреть фотографии
17:07
Из-за аномально низкого уровня воды в Волге заменили теплоходы в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:43
Крушат трибуны и поливают газон: демонтаж стадиона «Трактор» в Волгограде сняли сверхуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:41
В Волгограде проходит Всероссийская акция «Помоги первым!»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 