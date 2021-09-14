Банк «Открытие» одним из первых присоединился к новой программе господдержки предпринимателей

Экономика 14.09.2021 18:22
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14.09.2021 18:22
Новый механизм предоставления поручительств для малого и среднего бизнеса разработан Правительством совместно с Корпорацией МСП. Банки-партнеры будут самостоятельно формировать свои портфели кредитов малого и среднего бизнеса, обеспеченные поручительством Корпорации МСП. Программа упростит процесс получения кредитов для предпринимателей и сделает его быстрее.
Поручительства Корпорации МСП будут обеспечивать до половины от суммы кредита, а для клиентов, работающих в приоритетных отраслях экономики, до 85%. Заемщик сможет получить поддержку как по микрокредиту до 10 млн рублей, так и привлечь крупный кредит – сумма поручительства Корпорации может достигать 1 млрд рублей. Задачей нового механизма станет увеличение финансовой доступности для широкого круга предпринимателей.
Банк «Открытие» планирует запустить программу в середине сентября – со старта пилота в Корпорации МСП. Кредиты будут предоставляться по ставке от 8,5% годовых. При этом для заемщиков банка поручительство Корпорации МСП будет бесплатным.
«Зонтичное поручительство для предпринимателей станет важной мерой гарантийной финансовой поддержки. Новый механизм позволит расширить доступ к финансированию и ускорить получение кредитных средств», – прокомментировала Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие».
«Зонтичный механизм станет дополнительной мерой государственной поддержки в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Этот механизм даст возможность банкам снизить риски по каждому заемщику МСП и расширить круг получателей финансовой поддержки. Теперь финансирование станет доступнее в том числе предпринимателям, которые только начали свою деятельность. Новый механизм позволяет бизнесу получить средства на привлекательных, доступных условиях. К 2024 году предприниматели смогут дополнительно привлечь при помощи нового продукта свыше 600 млрд рублей», – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Новый механизм предоставления поручительств для малого и среднего бизнеса разработан Правительством РФ совместно с Корпорацией МСП и Минэкономразвития.
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