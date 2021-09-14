Вернувшиеся из Токио двое волгоградских паралимпийцев получат пожизненную стипендию от 20 до 30 тысяч рублей
Спорт 14.09.2021 16:30
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14.09.2021 16:30
Сегодня со своими заслуженными наградами возвратились домой волгоградские пловцы - герои Паралимпийских игр-2020 в японском Токио – чемпион соревнований опытный Андрей Гладков и двукратная медалистка, дебютантка крупного старта Наталия Буткова. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в комитете физкультуры и спорта Волгоградской области.
Рейс FV 6429 авиакомпании "Россия" из столичного Шереметьево ждали сегодня с особым нетерпением и встреча получилась радостной. Напомним, Андрей Гладков и Наталия Буткова состязались в паралимпийском турнире по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Здесь в своих классах инвалидности Гладков (S7) выиграл "золото", выступая в мужской комбинированной эстафете 4х100 метров, а Буткова (S4) стала вице-чемпионкой Игр на спринтерской дистанции 50 метров брассом и взяла "бронзу" на отрезке 150 метров комплексным плаванием.
Накануне Владимир Путин вручил орден Дружбы Андрею Гладкову, а Наталии Бутковой - медаль Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Слов благодарности удостоились и личные наставники наших медалистов Ирина Ахмерова и Николай Бирюков.
К слову, Андрей Гладков – второй в истории волгоградского спорта чемпион Паралимпийских игр после "золота" легкоатлетки Любови Васильевой в Сиднее-2000. Теперь наших новоиспеченных медалистов ждёт не только вознаграждение за этот успех на соревнованиях в Стране восходящего солнца, но и традиционная ежемесячная пожизненная стипендия. Андрей Гладков и его наставник будет получать ежемесячную выплату в размере почти 31 тысячи рублей, Наталия Буткова - 20600 рублей.
Фото комитета физкультуры и спорта Волгоградской области.
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