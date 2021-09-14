Волгоградская область представила свой туристический потенциал на форуме «Отдых Leisure 2021»

Общество 14.09.2021 15:09
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14.09.2021 15:09
Под новым брендом представил свой туристический потенциал волгоградский регион на площадке 27-го Международного форума «Отдых Leisure 2021». И, если в 2020 году ОТДЫХ Leisure проходил в phigital-формате, то в сентябре 2021 – уже офлайн.
Региональные администрации, представляющие российский туристический потенциал, которые в последние годы расширили свое присутствие до раздела «Регионы России», занимали отдельное место на выставке. Туристический потенциал 2021 года продемонстрировали более 70 субъектов РФ, среди которых – и наш регион.
На объединенном стенде Волгоградской области, представленном в Москве, многочисленные гости выставки смогли ознакомиться с маршрутами детского и промышленного туризма, программами развития индустрии гостеприимства, турами выходного дня, фестивалями и масштабными акциями, привлекающими в наш регион гостей.
Среди них – видеоинсталляция «Свет Великой Победы», ультрамарафон EltonUltra, арбузный фестиваль «Зело – отменный плод!», фестиваль горчицы, арт-фестиваль «Извините, Вы не видели Лосева?». Посетители смогли также изучить региональные туристские продукты, в том числе туры выходного дня, которые предлагает АО «Волгоградтранспригород».
Слоган нового бренда Волгоградской области «Там, где встречается всё» органично «вписался» в тематику выставки. Напомним, в июне 2021 года Волгоград по итогам федерального конкурса первым в России получил статус «Столица детского туризма», а сегодня уже десять компаний в регионе предоставляют свои услуги для школьных групп, для туристов с детьми разработано более 90 разнообразных маршрутов. Специалисты облкомтуризма поделились региональными практиками на открытой сессии «Развитие детского туризма: новые векторы».
«Открой для себя Волгоградскую область!» – именно это стало главной идеей экспозиции. Гости смогли сконструировать свой собственный тур по региону в разделе «Конструктор маршрутов», познакомиться с историческими, природными, гастрономическими достопримечательностями Волгоградской области и получили в подарок красочные буклеты с QR-кодами.
Отметим, что в 2021 году ОТДЫХ Leisure состоялся под девизом «We Will Rock Tourism» («Мы раскачиваем туризм»). Как отмечают организаторы выставки, этот слоган призван поддержать и вдохновить всех участников отрасли, которые продолжают активно работать в эпоху пандемии: разрабатывают ещё неизведанные направления, находят оригинальные бизнес-ниши, предвосхищают требования опытных путешественников, открывают новые туристические маршруты в России и за рубежом.
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