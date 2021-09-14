В Волгоградской области зафиксировано снижение новых случаев коронавируса

Общество 14.09.2021 12:47
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14.09.2021 12:47
В Волгоградской области за минувшие сутки зафиксирован 341 новый случай заболевания коронавирусом. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», приводит федеральный оперативный штаб. Тенденция снижения новых случаев заражения фиксируется последние несколько дней. Однако уровень смертности в регионе от коронавируса остается высоким. Так, за минувшие сутки 15 человек умерли от этой инфекции. Всего в регионе уже 2508 человек скончались от COVID-19.
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