Рецидивиста осудили за расправу над рыбаками в Волгоградской области

Расследования 13.09.2021 16:27
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13.09.2021 16:27
К 15 годам колонии строгого режима приговорен 42-летний ранее судимый житель Калачевского района, который в июне прошлого года стрелял из ружья по рыбакам. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня Калачевский районный суд признан подсудимого виновным в убийстве одного человека и покушении на убийство еще двоих. Гособвинение на процессе поддерживал прокурор района Тимофей Занин.
В судебном заседании установлено, что между фигурантом уголовного дела 8 июня 2020 года и тремя рыбаками, отдыхавшими на берегу реки Дон, произошел конфликт из-за повреждения их рыболовных сетей. Селянин, который был пьян, не нашел аргументов в свое оправдание, поэтому решил применить силу. Он вернулся с ружьем и открыл стрельбу по рыбакам. В результате от полученных травм 42-летний мужчина скончался на месте происшествия, 41-летний и 47-летние мужчины получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.
После прекращения стрельбы мужчина уснул на месте происшествия.
Расследование уголовного дела проводилось СО по Калачевскому району СУ СК РФ по Волгоградской области. Вину подсудимый частично признал.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
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