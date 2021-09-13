Общество 13.09.2021 14:30
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13.09.2021 14:30
В Волгоградской области с начала учебного года выросло количество болеющих ОРВИ детей. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора, так, в группе школьного возраста 7-14 лет прирост по сравнению с предыдущей неделей составил 23%, среди детей 3-6 лет – 14%. Ранее в ведомстве заявляли об увеличении количества заболевших школьников в первую неделю сентября в возрасте от 7 до 14 лет на 18% по сравнению с предыдущей неделей.
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