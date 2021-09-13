Общество 13.09.2021 11:57
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13.09.2021 11:57
Уровень готовности объектов ЖКХ и соцсферы волгоградского региона к работе в осенне-зимний период на сегодняшний момент составляет 82%— это на 12% превышает плановые показатели. Такие данные, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, были озвучены на оперативном совещании у губернатора.
«Уровень готовности объектов ЖКХ и социальной сферы Волгоградской области к работе в осенне-зимний период составляет 82%. Это довольно неплохой показатель при плановом в 70%», — заявил Андрей Бочаров. Губернатор напомнил, что в соответствии с постановлением правительства РФ отопительный сезон начинается не позднее дня, перед которым среднесуточная температура на протяжении 5 суток была не выше +8 градусов по Цельсию, при этом органы местного самоуправления имеют право начать его раньше.
Учитывая напряженную санитарно-эпидемиологическую обстановку в связи с распространением коронавирусной инфекции и возможное осложнение ситуации в осенне-зимний период, а также для профилактики роста числа простудных заболеваний, в регионе отопительный сезон может начаться раньше в случае похолодания. Причем не только на объектах социальной сферы, но и жилищного фонда.
Службам и ведомствам предстоит обеспечить в установленный срок 100%-ую готовность инженерно-технических сетей и сетей газоснабжения, жилищного фонда, объектов соцсферы к осенне-зимнему периоду, провести пробную подтопку многоквартирных домов и выполнить регулировочные работы на тепловых сетях до начала отопительного периода. Также должна быть предусмотрена подача теплоносителя на объекты социальной сферы в строгом соответствии с поступающими заявками и завершены плановые проверки внутридомового газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов объектов жилого фонда и социальной сферы. В регионе будет сформирован аварийный запас топлива, материально-технических ресурсов, в том числе реагентов для обработки дорог.
На совещании также было заявлено об усилении работы по заключению договоров на техническое обслуживание газового оборудования с собственниками индивидуальных домовладений и жителями МКД. К нарушителям правил собираются применять все предусмотренные действующим законодательством меры. Промежуточный доклад о готовности Волгоградской области к началу отопительного сезона будет представлен до 5 октября.
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