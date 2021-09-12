Общество

В Волгограде торжественно погасили марку к 800-летию со дня рождения Александра Невского

Общество 12.09.2021 14:46
0
12.09.2021 14:46


Сегодня у храма Александра Невского в Волгограде прошла торжественная церемония спецгашения марки к 800-летию со дня рождения великого полководца и государственного деятеля. В УФПС по региону сообщили, что Волгоград стал одним из 14 городов России, где проходит юбилейное гашение такой марки. 

На почтовом блоке изображена картина Павла Корина «Александр Невский» (1942 год, из коллекции Третьяковской галереи), Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге и военные атрибуты. Также изданы конверты «первого дня». Всего в отделения почтовой связи Волгоградской области поступило 2,5 тысячи экземпляров памятной почтовой продукции.

Поставить оттиск штемпеля на конверт с юбилейным почтовым блоком смогут все желающие в почтовом отделении на улице Мира, 9. Отмечается, что почтовая продукция, погашенная специальным штемпелем, приобретает дополнительную филателистическую ценность и пользуется большим спросом среди коллекционеров. Также в почтовые отделения региона поступили маркированные конверты с изображением волгоградского храма Александра Невского.
Фото: УФПС Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
12.09.2021 10:01
Общество 12.09.2021 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2021 09:35
Общество 12.09.2021 09:35
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2021 17:56
Общество 11.09.2021 17:56
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2021 14:36
Общество 11.09.2021 14:36
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2021 09:51
Общество 11.09.2021 09:51
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2021 20:33
Общество 10.09.2021 20:33
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.09.2021 20:02
Общество 10.09.2021 20:02
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2021 16:37
Общество 10.09.2021 16:37
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2021 15:23
Общество 10.09.2021 15:23
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2021 14:36
Общество 10.09.2021 14:36
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2021 13:37
Общество 10.09.2021 13:37
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2021 11:41
Общество 10.09.2021 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2021 11:36
Общество 10.09.2021 11:36
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2021 08:38
Общество 10.09.2021 08:38
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2021 19:07
Общество 09.09.2021 19:07
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:46
В Волгограде торжественно погасили марку к 800-летию со дня рождения Александра НевскогоСмотреть фотографии
13:07
Глава СК России просит возбудить дело против бывшего волгоградского судьиСмотреть фотографии
12:42
Пропуск по QR-кодам не привлек болельщиков на «Волгоград Арену»Смотреть фотографии
11:36
Под Волгоградом сгорело 105 тонн сенаСмотреть фотографии
10:01
Все сместилось: грибной сезон в Волгоградской области начался с опозданием из-за летней жарыСмотреть фотографии
09:56
Под Волгоградом произошло ДТП из-за уснувшего за рулем водителяСмотреть фотографии
09:35
Фестиваль к 800-летию Александра Невского открылся в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:39
В Санкт-Петербурге проворовавшийся в Волгоградской области «Гринлайт» признали банкротомСмотреть фотографии
18:25
Белоснежные паруса в День города украсили акваторию Волги в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:02
Волгоградский «Ротор» потерпел первое домашнее поражение в сезоне от «Акрона»Смотреть фотографии
17:56
Ярмарка мастеров и фестиваль вина: Волгоград отмечает День городаСмотреть фотографии
15:46
Выросло число жертв трагедии на заводе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:36
«Пупок, торгушка, набка»: эти слова поставят в тупик любого туриста в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:26
В Волгоградской области сохраняется напряженная ситуация с коронавирусомСмотреть фотографии
12:29
Центр Волгограда на неделю станет пешеходнымСмотреть фотографии
10:39
Три человека пострадали в ДТП на «встречке» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:28
В Волгоградской области легковушка сбила женщину с ребенком на велосипедеСмотреть фотографии
10:06
Эхолоты из-за маловодья помогают судам не сесть на мель в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:51
Теплую погоду пообещали волгоградцам в День городаСмотреть фотографии
09:27
В Волгоградской области сгорел «КамАЗ»Смотреть фотографии
20:33
На территории Волгоградской области продолжается реализация программы модернизации уличного освещенияСмотреть фотографии
20:02
Замруководителя аппарата губернатора Волгоградской области отдала свою премию детскому фондуСмотреть фотографии
20:00
Роспотребнадзор увеличил квоту на привитых болельщиков на матч волгоградского "Ротора" и "Акрона"Смотреть фотографии
18:38
Клеенки вместо крыш постелили жителям затопленных домов в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:07
Полного мужчину в синей футболке разыскивают за кражу кошелька под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:52
Только по QR-коду: на матч волгоградского «Ротора» с «Акроном» пустят 500 вакцинированных болельщиковСмотреть фотографии
16:44
Москва создаст первый в России инновационный 5G-полигон на базе Боткинской больницыСмотреть фотографии
16:37
В Волгограде наградили полицейских за поимку трех разбойников и избившего диджея хулиганаСмотреть фотографии
15:23
В Волгоградской области 28 классов перевели на дистанционку из-за коронавирусаСмотреть фотографии
14:54
В Волгограде насмерть сбили пешеходаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 