



Сегодня у храма Александра Невского в Волгограде прошла торжественная церемония спецгашения марки к 800-летию со дня рождения великого полководца и государственного деятеля. В УФПС по региону сообщили, что Волгоград стал одним из 14 городов России, где проходит юбилейное гашение такой марки.





На почтовом блоке изображена картина Павла Корина «Александр Невский» (1942 год, из коллекции Третьяковской галереи), Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге и военные атрибуты. Также изданы конверты «первого дня». Всего в отделения почтовой связи Волгоградской области поступило 2,5 тысячи экземпляров памятной почтовой продукции.





Поставить оттиск штемпеля на конверт с юбилейным почтовым блоком смогут все желающие в почтовом отделении на улице Мира, 9. Отмечается, что почтовая продукция, погашенная специальным штемпелем, приобретает дополнительную филателистическую ценность и пользуется большим спросом среди коллекционеров. Также в почтовые отделения региона поступили маркированные конверты с изображением волгоградского храма Александра Невского.

Фото: УФПС Волгоградской области