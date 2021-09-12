Под Волгоградом произошло ДТП из-за уснувшего за рулем водителя





Один человек пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с тягачом в Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла в 3 часа ночи на 945 км трассы Р-22 «Москва-Волгоград».

По предварительной информации, 61-летний водитель легкового автомобиля «SEAT Leon», который направлялся в Волгоград из Москвы, предположительно уснул за рулем, потерял управление и совершил столкновение с тягачом «Volvo FH – Truck» под управлением 28-летнего водителя. В результате ДТП водитель легковушки был госпитализирован.



