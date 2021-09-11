Три человека пострадали в ДТП на «встречке» в Волгоградской области

Происшествия 11.09.2021 10:39
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11.09.2021 10:39
Авария с тремя пострадавшими произошла в городе Палласовка Волгоградской области. По данным регионального главка МВД, накануне вечером 21-летний водитель «Mitsubishi Lancer» на улице Остравская не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу. В результате произошло столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 67-летнего водителя. В аварии пострадали трое – водитель и 43-летняя пассажирка «Лады», а также 22-летний пассажир иномарки. Они доставлены в больницу.
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