Теплую погоду пообещали волгоградцам в День города

Общество 11.09.2021 09:51
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11.09.2021 09:51
Без осадков и тепло будет в Волгограде в дни празднования 432-ой годовщины основания города. По данным Волгоградского ЦГМС, сегодня днем в городе ожидается +23...+25° при ветре 6-11 метров в секунду. Завтра в Волгограде будет еще теплее – днем +24...+26° и почти безветренно - 4-9 м/с.
Сегодня и завтра ночью температура будет опускаться до +12...+15°.
Напомним, День города в этом году отмечается в Волгограде 11-12 сентября. Запланировано порядка 70 мероприятий, которые пройдут в смешанном формате. Большую часть мероприятий можно будет увидеть на сайтах и страничках в социальных сетях учреждений культуры, образования и молодежной сферы. Волгоградцы и гости города смогут также побывать на винном фестивале, приобрести изделия местных умельцев на хэнд-мейд ярмарке и полюбоваться праздничным фейерверком.
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