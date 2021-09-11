Теплую погоду пообещали волгоградцам в День города





Без осадков и тепло будет в Волгограде в дни празднования 432-ой годовщины основания города. По данным Волгоградского ЦГМС, сегодня днем в городе ожидается +23...+25° при ветре 6-11 метров в секунду. Завтра в Волгограде будет еще теплее – днем +24...+26° и почти безветренно - 4-9 м/с.

Сегодня и завтра ночью температура будет опускаться до +12...+15°.

Напомним, День города в этом году отмечается в Волгограде 11-12 сентября. Запланировано порядка 70 мероприятий, которые пройдут в смешанном формате. Большую часть мероприятий можно будет увидеть на сайтах и страничках в социальных сетях учреждений культуры, образования и молодежной сферы. Волгоградцы и гости города смогут также побывать на винном фестивале, приобрести изделия местных умельцев на хэнд-мейд ярмарке и полюбоваться праздничным фейерверком.



