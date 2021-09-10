Генералы ФСБ и МВД встретились на соревнованиях в Волгограде

Общество 10.09.2021 13:37
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10.09.2021 13:37
Всероссийские соревнования общества "Динамо" по дзюдо отрылись сегодня в Волгограде. В них принимают участие юноши и девушки до 18 лет. На состязания прибыли 413 спортсменов из 28 регионов России.
В церемонии открытия соревнований приняли участие председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" генерал-лейтенант Анатолий Гулевский, начальник УФСБ России по Волгоградской области председатель Волгоградской областной организации общества "Динамо" генерал-лейтенант Игорь Голдобин, начальник ГУ МВД России по Волгоградской области член президиума Волгоградской организации "Динамо" генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко, представители исполнительной власти региона и общества "Динамо".
Анатолий Гулевский поприветствовал участников соревнований и отметил высокий уровень организации мероприятия. Он выразил слова благодарности представителям волгоградской организации "Динамо" за существенный вклад в развитие динамовского движения, физической культуры и спорта в Волгоградской области, а также наградил нагрудными знаками "За спортивное мужество", "За выдающиеся спортивные достижения и особый вклад в развитие динамовского движения" спортсменов и тренеров.
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