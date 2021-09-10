Происшествия

В Волгограде закрыли батутный центр после ЧП с ребенком

Происшествия 10.09.2021 12:43
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10.09.2021 12:43


В рамках уголовного дела в Волгограде пресечена деятельность опасного для детей батутного центра, расположенного в Тракторозаводском районе. Как сообщили в СУ СКР по региону, центр осуществлял свою работу в отсутствие каких-либо разрешительных документов. В результате тяжелые травмы здесь получила 11-летняя девочка, которая находилась на дне рождения своей подруги. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п."в" ч.2 ст.238 УК РФ).
По данным следствия, празднование дня рождения проходило в детском игровом центре, расположенном на улице Набережной Волжской Флотилии в Тракторозаводском районе Волгограда. Установлено, что присутствующие на мероприятии несовершеннолетние не были проинформированы надлежащим образом о правилах поведения на расположенных в центре батутах неустановленного вида, не ознакомлены с техникой безопасности при осуществлении прыжков, более того - за детьми отсутствовал надлежащий контроль со стороны персонала. Все это привело к тому, что 11-летняя гостья детского праздника, прыгая на батутах, получила тяжелейшую травму – закрытый перелом большеберцовой и малоберцовой костей правой голени со смещением костных отломков и кровоизлиянием в сустав. С места ЧП девочка была госпитализирована в медицинское учреждение. Более полугода она проходила лечение и в настоящее время нуждается в реабилитации. Полученные потерпевшей травмы квалифицируются как "тяжкий вред здоровью".

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