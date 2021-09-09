



Волгоградский областной суд отправил на принудительное лечение в психиатрическом стационаре Давида Берхдольта, который обвинялся посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, с учетом заключения экспертов в совокупности с данными о личности подсудимого суд пришел к выводу, что указанное общественно опасное деяние совершено им в состоянии невменяемости. Берхдольт освобожден от уголовной ответственности по ст. 317 УК РФ.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, 27 ноября 2019 года тогда еще 20-летний Давид Берхдольт напал на участкового с ножом, нанес ему не менее двух ударов в область лица и спины. Полицейского госпитализировали, ему была оказана необходимая медицинская помощь. Нападавший скрылся, но вскоре был задержан в лесном массиве. При задержании он оказал сопротивление, поэтому в отношении него были применена физическая сила и специальные средства.

По материалам дела, полицейский прибыл по месту проживания Давида Берхдольта в Дубовский район, чтобы опросить его по факту хищения имущества, принадлежащего ООО "Агрохолдинг Дубовский". Берхдольт, будучи недовольным законными действиями сотрудника полиции, взял в руки нож и нанес им несколько ударов в область лица и грудной клетки полицейского. Как тогда сообщалось, разоружить буйного молодого человека помогла его мать, которая зашла в комнату, услышав крики и шум борьбы. Также отмечалось, что Берхдольт, который имеет двойное гражданство РФ и США, характеризуется по месту жительства удовлетворительно, постоянного места работы не имеет.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области