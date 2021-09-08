Новый проект МТС поможет родителям понять детей-подростков

Телеком 08.09.2021 14:28
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08.09.2021 14:28
Десять коротких историй «Шестнадцать +», вдохновленных содержанием популярных песен, расскажут о жизни современных молодых людей. Проект будет выходить эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION с 21 сентября.
Авторы расскажут о том, что волнует современных подростков в период взросления: первая любовь, ревность, зависть, конкуренция, первый сексуальный опыт, принятие своего тела и сексуальности, сепарация от взрослых и попытки доказать свою значимость, дружба, конфликты, одиночество, наркотики, насилие, гаджеты и альтернативная жизнь в виртуальном мире.
В альманахе десять короткометражных историй, основанных на содержании популярных песен: Sirotkin («Бейся, сердце»), OQJAV («Взрослые»), Mary Gu («Косички»), RSAC («Поезда»), Даня Милохин («Выдыхаю боль»), Дора («Втюрилась»), Дана Соколова («Только вперед»), Аигел («Снег»), Лилу45 («Выпей меня до дна»), Zoloto («Улицы ждали»). Среди авторов «Шестнадцать +» профессиональные режиссеры, сценаристы и блогеры.
Наталья Исакова, креативный продюсер: «Представьте, что за каждым хитом стояла бы чья-то реальная история, мы попытались пофантазировать и эту историю рассказать. Это не музыкальный клип, это полноценное кино, в котором звучит песня, послужившая триггером истории. Мы уверены, что взросление – это период, который интересен не только молодым людям, но и зрителям 30+, которым важно вспомнить свою юность и еще раз заново пережить чувства, которые больше не повторятся. Или узнать, как это происходит сегодня с их детьми».
Кадры из проекта доступны по ссылке https://disk.yandex.ru/d/gbDKo-YoCGEfRg
Тизерный постер проекта по ссылке https://disk.yandex.ru/d/eC1-CynVT8rzSg
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