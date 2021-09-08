В Волгоградской области подорожали хлеб и каши





В Волгоградской области с начала года заметно подорожали крупы и макароны. По данным Волгоградстата, так, макароны в среднем стоят 75 рублей за килограмм, тогда как в январе цена была на пять рублей меньше. Хлебные и булочные изделия из муки 1 и 2 сортов с начала года также стали стоить больше в среднем на 5 рублей – до 49,5 рубля за кг. Рис также подорожал с начала года примерно на 3 рубля – до 49,5 рубля за кг. Вермишель стала стоить дороже с начала года на рубль – сейчас цена этого продукта в среднем составляет 50,66 рубля за кг. Но самый высокий рост с начала года зафиксирован на гречку. Если в январе эта крупа стоила в среднем 74,10 рубля за кг., то сейчас – 85 рублей. Единственная крупа, которая подешевела с начала года, это пшено. Снижение составило около 50 копеек – 43,51 рубля за кг.



