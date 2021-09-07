В волгоградской больнице скончался обварившийся на заводе рабочий

Происшествия 07.09.2021 17:21
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07.09.2021 17:21
В ожоговом центре клинической больницы №25 скончался один из пострадавших в результате чрезвычайного происшествия на цементном заводе в Михайловке. Мужчине, который получил почти 70% ожогов тела, было 53 года, сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве. В состоянии двоих других пострадавших изменений не наблюдается, пояснили в ведомстве.
Напомним, трагедия произошла 3 сентября на цементном заводе в Михайловке. Трое рабочих получили ожоги горячей пылью. У 53-летнего и 30-летнего мужчин объем поражения тела составил почти 70%, их доставили в ожоговый центр. Еще один 52-летний рабочий, у которого ожогами поражено 5% тела, был госпитализирован в Михайловскую ЦРБ.
Доследственную проверку начали сотрудники СУ СКР по Волгоградской области, выяснением обстоятельств занимается также прокуратура. По предварительным данным, ЧП случилось во время чистки свара в холодильнике вращающейся печи. В результате на работников обрушились части свара и раскаленная пыль клинкера.
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