В волгоградской больнице скончался обварившийся на заводе рабочий





В ожоговом центре клинической больницы №25 скончался один из пострадавших в результате чрезвычайного происшествия на цементном заводе в Михайловке. Мужчине, который получил почти 70% ожогов тела, было 53 года, сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве. В состоянии двоих других пострадавших изменений не наблюдается, пояснили в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла 3 сентября на цементном заводе в Михайловке. Трое рабочих получили ожоги горячей пылью. У 53-летнего и 30-летнего мужчин объем поражения тела составил почти 70%, их доставили в ожоговый центр. Еще один 52-летний рабочий, у которого ожогами поражено 5% тела, был госпитализирован в Михайловскую ЦРБ.

Доследственную проверку начали сотрудники СУ СКР по Волгоградской области, выяснением обстоятельств занимается также прокуратура. По предварительным данным, ЧП случилось во время чистки свара в холодильнике вращающейся печи. В результате на работников обрушились части свара и раскаленная пыль клинкера.



