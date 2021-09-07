Назначена дата освящения собора Александра Невского в Волгограде





Освящение воссозданного кафедрального собора святого благоверного великого князя Александра Невского в Волгограде назначено на 18 сентября. В Волгоградской епархии сообщили, что праздничное богослужение начнется в 8 утра. Запланирована трансляция на выносных экранах.

Отметим, что в июле текущего года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился в Москве с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом и пригласил его освятить собор Александра Невского в Волгограде. Однако приедет ли патриарх 18 сентября на освящение собора, до сих пор неизвестно.

Собор Александра Невского, способный вместить 5000 человек, возведен в центре Волгограда за пять лет на благотворительные пожертвования. Открытие храма намечено к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, которое отмечается в этом году.



