Назначена дата освящения собора Александра Невского в Волгограде

Общество 07.09.2021 13:32
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07.09.2021 13:32
Освящение воссозданного кафедрального собора святого благоверного великого князя Александра Невского в Волгограде назначено на 18 сентября. В Волгоградской епархии сообщили, что праздничное богослужение начнется в 8 утра. Запланирована трансляция на выносных экранах.
Отметим, что в июле текущего года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился в Москве с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом и пригласил его освятить собор Александра Невского в Волгограде. Однако приедет ли патриарх 18 сентября на освящение собора, до сих пор неизвестно.
Собор Александра Невского, способный вместить 5000 человек, возведен в центре Волгограда за пять лет на благотворительные пожертвования. Открытие храма намечено к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, которое отмечается в этом году.
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