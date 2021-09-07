Сбербанк рассказал волгоградским студентам о важности ESG

Экономика 07.09.2021 11:39 Новости компаний
0
07.09.2021 11:39 Новости компаний
Евгений Воеводин, управляющий отделением Сбербанка в Волгоградской области, провёл лекцию для студентов волгоградского филиала РАНХиГС, в ходе которой рассказал о том, что такое ESG и углеродный след и почему важно придерживаться принципов ответственного потребления.
Студенты вуза узнали о том, что в настоящее время изменился подход к ведению бизнеса – компании всё более часто стали применять «зелёные» технологии. На лекции Евгений Воеводин также рассказал о важности ответственного инвестирования, когда в расчёт принимается не только выгода, но и влияние, которое инвестиции оказывают на общество и окружающую среду.
«Мир вокруг нас меняется и вопросы экологии, ответственного потребления, устойчивого развития становятся всё более актуальными. Необходимо начать действовать уже сейчас: жить экологично, потреблять осознанно, становиться волонтёрами, реализовывая социальные и благотворительные проекты, запускать свои инициативы, а также получать ESG-образование и делиться опытом с друзьями», - отметил Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк.
Лекция проводилась в рамках II федерального Просветительского Марафона «Новое Знание», в котором люди, добившиеся успехов в различных сферах деятельности, проводят в учебных учреждениях по всей стране уроки, чтобы передать подрастающему поколению свои знания и опыт. В роли лекторов выступили и представители Сбербанка.
Сбербанк систематически проводит уроки для школьников и студентов. На них эксперты банка рассказывают о финансовой грамотности, о развитии цифровых технологий, об экологии и социальной ответственности бизнеса.
Реклама
Клиенты ВТБ Онлайн смогут контролировать свои пенсионные счета07.09.2021 12:06
Экономика 07.09.2021 12:06
Банк «Открытие»: замедление восстановления США и Европы пока не сказывается на нефтяных котировках07.09.2021 11:57
Экономика 07.09.2021 11:57
Банк «Открытие» упростил валютные платежи для корпоративных клиентов07.09.2021 11:56
Экономика 07.09.2021 11:56
Перевозки пассажиров на Приволжской железной дороге выросли на 9% в августе07.09.2021 11:40
Экономика 07.09.2021 11:40
Сотрудники «Волгоградэнергосбыта» предотвратили кражу имущества завода-банкрота07.09.2021 10:02
Экономика 07.09.2021 10:02
ВТБ запускает льготные предложения по ипотеке со ставкой от 7,9%07.09.2021 09:56
Экономика 07.09.2021 09:56
Погрузка на железной дороге в Волгоградской области составила более 9,5 млн тонн в январе-августе06.09.2021 16:34
Экономика 06.09.2021 16:34
В ВТБ Онлайн доступно приобретение паев ОПИФ под управлением ВТБ Капитал Инвестиции06.09.2021 15:31
Экономика 06.09.2021 15:31
Кредитный рейтинг ВТБ Лизинг подтвержден на уровне ruAA-06.09.2021 14:43
Экономика 06.09.2021 14:43
РУСАЛ стал генеральным партнером Гранд финала «Metal Cup. Устойчивое развитие»06.09.2021 13:57
Экономика 06.09.2021 13:57
Банк «Открытие» запускает серию открытых вебинаров по инвестициям06.09.2021 11:44
Экономика 06.09.2021 11:44
ВТБ повысил доходность по вкладу «История успеха» до 8%06.09.2021 11:31
Экономика 06.09.2021 11:31
Росстат: в Волгоградской области доходы падают, зарплата растет05.09.2021 09:11
Экономика 05.09.2021 09:11
В Волгоградской области сократились площади овощных плантаций04.09.2021 10:42
Экономика 04.09.2021 10:42
АО «Волгоградоблэлектро» присоединило к сетям более 1000 потребителей Волгоградской области с начала года03.09.2021 20:32
Экономика 03.09.2021 20:32
Реклама