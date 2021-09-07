Сбербанк рассказал волгоградским студентам о важности ESG





Евгений Воеводин, управляющий отделением Сбербанка в Волгоградской области, провёл лекцию для студентов волгоградского филиала РАНХиГС, в ходе которой рассказал о том, что такое ESG и углеродный след и почему важно придерживаться принципов ответственного потребления.

Студенты вуза узнали о том, что в настоящее время изменился подход к ведению бизнеса – компании всё более часто стали применять «зелёные» технологии. На лекции Евгений Воеводин также рассказал о важности ответственного инвестирования, когда в расчёт принимается не только выгода, но и влияние, которое инвестиции оказывают на общество и окружающую среду.





«Мир вокруг нас меняется и вопросы экологии, ответственного потребления, устойчивого развития становятся всё более актуальными. Необходимо начать действовать уже сейчас: жить экологично, потреблять осознанно, становиться волонтёрами, реализовывая социальные и благотворительные проекты, запускать свои инициативы, а также получать ESG-образование и делиться опытом с друзьями», - отметил Евгений Воеводин, у правляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк.

Лекция проводилась в рамках II федерального Просветительского Марафона «Новое Знание», в котором люди, добившиеся успехов в различных сферах деятельности, проводят в учебных учреждениях по всей стране уроки, чтобы передать подрастающему поколению свои знания и опыт. В роли лекторов выступили и представители Сбербанка.

Сбербанк систематически проводит уроки для школьников и студентов. На них эксперты банка рассказывают о финансовой грамотности, о развитии цифровых технологий, об экологии и социальной ответственности бизнеса.







