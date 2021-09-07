



В августе 2021 года с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено более 894,5 тыс. пассажиров, что на 8,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено около 585 тыс. пассажиров (+4,9%), в дальнем следовании – 309,5 тыс. (рост в 3 раза).

Пассажирооборот в августе 2021 года составил около 564 млн пасс-км, что на 52,7% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года, в том числе в пригородном сообщении – 24,9 млн пасс-км (+3,6%), в дальнем следовании – 539 млн пасс-км (+56,1%).

За 8 месяцев 2021 года отправлено около 5,7 млн пассажиров (+19,9% к январю-августу 2020 года), из них в пригородном сообщении – почти 4 млн пассажиров (+15,7%), в дальнем следовании – более 1,6 млн (+31,4%).

Пассажирооборот на ПривЖД с начала 2021 года вырос на 64,5% к уровню прошлого года и составил около 2,3 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-августе составил 169,5 млн пасс-км (+18,9%), в дальнем следовании – более 2,1 млрд пасс-км (+69,6%).







