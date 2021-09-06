Подрядчик Роскосмоса возьмется за здание волгоградского ТЮЗа





Определен победитель электронного аукциона по проведению капитального ремонта здания театра юного зрителя и вспомогательного корпуса в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, контракт на 93,6 миллиона рублей будет подписан с единственным участником - ООО "Гарантстрой" из Москвы. Эта компания, по данным системы СПАРК, в текущем году заключила уже три контракта в Москве и Амурской области на общую сумму более 290 млн рублей. Все они находятся в стадии исполнения. Заказчиками выступают управление Росгвардии по Москве и департамент культуры города Москвы. В Благовещенске Амурской области эта компания проектирует и ремонтирует здание МФЦ. Еще в исполнении находятся два контракта, которые ООО "Гарантстрой" заключило в 2020 году. В частности, на ВДНХ эта фирма является подрядчиком капитального ремонта павильон № 546 "Телефонный узел". Также у компании есть обязательства перед Роскосмосом по выполнению строительно-монтажных работ на объекте, связанном с реконструкцией и техническим перевооружением серийного производства электронных приборов.

Как ранее сообщалось, работы по капительному ремонту здания ТЮЗа, расположенного в Ворошиловском районе Волгограде на улице Рабоче-Крестьянская, должны быть выполнены за 12 месяцев с момента заключения контракта.

Театр представляет собой здание сложной формы, состоящее из трех прямоугольных строений переменной этажности (2-4-7 этажей). Главный зал ТЮЗа рассчитан на 563 человека.

В ходе первого этапа ремонта предстоит капитально отремонтировать крышу основного здания и вспомогательного корпуса, а также фасады. В здании заменят окна, ливневые трубы, двери, отреставрируют декоративные мозаичные панно на главном входе театра, заменить систему кондиционирования и вентиляции и многое другое. Планируется установить новое освещение фасадов, обустроить здание для посещения маломобильных зрителей.



