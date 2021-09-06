



РУСАЛ (торговый код на Гонконгской ‪фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), ведущий мировой производитель алюминия, выступил генеральным партнером Гранд финала чемпионата по технологической стратегии «Metal Cup. Устойчивое развитие».

В сезоне 2021 года Гранд финал международного кейс-чемпионата среди студентов-металлургов состоится в формате онлайн 7 сентября. Участниками чемпионата являются молодежные команды из России , Индонезии, Филиппин, Бразилии, Гвинеи, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Китая, Шри-Ланки и Сербии, всего - 13 команд из 11 стран. В рамках программы мероприятия для них пройдут видеоконференции с участием экспертов, а также презентации кадровых программ от партнеров чемпионата.

Презентация собственных технологичных проектов от команд – участников пройдет также в режиме онлайн. В 2021 году будут представлены проекты, связанные с устойчивым развитием, улучшением состояния окружающей среды и снижением негативного воздействия на нее. В ходе Гранд финала экспертная комиссия отберет особо перспективные проекты.

В программе чемпионата планируется проведения ZOOM-кафе, где каждый из участников сможет познакомиться с актуальными вопросами мировой металлургической отрасли, предложить свой вариант решения поставленных задач, и получить обратную связь от экспертов. В ходе своей презентации представитель РУСАЛа расскажет о продвижении алюминия с низким углеродным следом под брендом ALLOW, который позволяет клиентам гарантировать соответствие произведенной из него продукции строгим экологическим требованиям, и, таким образом рассчитывать и сокращать углеродный след и вносить положительный вклад в стратегию в области климата.

«Metal Cup – самое лучшее событие для студентов-металлургов всего мира. Это не только возможность для молодых специалистов решить интересные и актуальные кейсы из разных сфер развития металлургии, но и для нас – увидеть свежий взгляд на современные задачи отрасли, и, возможно, сформировать внешний кадровый резерв перспективной молодежи, от которой зависит будущее металлургии», - отметила заместитель генерального директора по управлению персонала РУСАЛа Наталья Альбрехт.





Справка. Международный Гранд финал чемпионата по технологической стратегии «Metal Cup. Устойчивое развитие» проводится с 2017 года. Его участниками стали более 5000 человек - представителей мирового металлургического студенческого сообщества, молодых ученых и экспертов отрасли. Всего, в рамках чемпионата, успешно реализовано 95 проектов.

Информация о компании: РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. Компания была создана в 2000 году Олегом Дерипаска. В 2020 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486) и на Московской бирже (торговый код RUAL).







