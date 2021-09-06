Экономика 06.09.2021 13:57 Новости компаний
0
06.09.2021 13:57 Новости компаний
РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), ведущий мировой производитель алюминия, выступил генеральным партнером Гранд финала чемпионата по технологической стратегии «Metal Cup. Устойчивое развитие».
В сезоне 2021 года Гранд финал международного кейс-чемпионата среди студентов-металлургов состоится в формате онлайн 7 сентября. Участниками чемпионата являются молодежные команды из России, Индонезии, Филиппин, Бразилии, Гвинеи, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Китая, Шри-Ланки и Сербии, всего - 13 команд из 11 стран. В рамках программы мероприятия для них пройдут видеоконференции с участием экспертов, а также презентации кадровых программ от партнеров чемпионата.
Презентация собственных технологичных проектов от команд – участников пройдет также в режиме онлайн. В 2021 году будут представлены проекты, связанные с устойчивым развитием, улучшением состояния окружающей среды и снижением негативного воздействия на нее. В ходе Гранд финала экспертная комиссия отберет особо перспективные проекты.
В программе чемпионата планируется проведения ZOOM-кафе, где каждый из участников сможет познакомиться с актуальными вопросами мировой металлургической отрасли, предложить свой вариант решения поставленных задач, и получить обратную связь от экспертов. В ходе своей презентации представитель РУСАЛа расскажет о продвижении алюминия с низким углеродным следом под брендом ALLOW, который позволяет клиентам гарантировать соответствие произведенной из него продукции строгим экологическим требованиям, и, таким образом рассчитывать и сокращать углеродный след и вносить положительный вклад в стратегию в области климата.
«Metal Cup – самое лучшее событие для студентов-металлургов всего мира. Это не только возможность для молодых специалистов решить интересные и актуальные кейсы из разных сфер развития металлургии, но и для нас – увидеть свежий взгляд на современные задачи отрасли, и, возможно, сформировать внешний кадровый резерв перспективной молодежи, от которой зависит будущее металлургии», - отметила заместитель генерального директора по управлению персонала РУСАЛа Наталья Альбрехт.
Справка. Международный Гранд финал чемпионата по технологической стратегии «Metal Cup. Устойчивое развитие» проводится с 2017 года. Его участниками стали более 5000 человек - представителей мирового металлургического студенческого сообщества, молодых ученых и экспертов отрасли. Всего, в рамках чемпионата, успешно реализовано 95 проектов.
Ссылка на трансляцию 7 сентября: на русском языке, на английском языке
Информация о компании: РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. Компания была создана в 2000 году Олегом Дерипаска. В 2020 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486) и на Московской бирже (торговый код RUAL).
Реклама
Погрузка на железной дороге в Волгоградской области составила более 9,5 млн тонн в январе-августе06.09.2021 16:34
Экономика 06.09.2021 16:34
В ВТБ Онлайн доступно приобретение паев ОПИФ под управлением ВТБ Капитал Инвестиции06.09.2021 15:31
Экономика 06.09.2021 15:31
Кредитный рейтинг ВТБ Лизинг подтвержден на уровне ruAA-06.09.2021 14:43
Экономика 06.09.2021 14:43
Банк «Открытие» запускает серию открытых вебинаров по инвестициям06.09.2021 11:44
Экономика 06.09.2021 11:44
ВТБ повысил доходность по вкладу «История успеха» до 8%06.09.2021 11:31
Экономика 06.09.2021 11:31
Росстат: в Волгоградской области доходы падают, зарплата растет05.09.2021 09:11
Экономика 05.09.2021 09:11
В Волгоградской области сократились площади овощных плантаций04.09.2021 10:42
Экономика 04.09.2021 10:42
АО «Волгоградоблэлектро» присоединило к сетям более 1000 потребителей Волгоградской области с начала года03.09.2021 20:32
Экономика 03.09.2021 20:32
ВТБ профинансирует строительство туристических и торговых объектов на Дальнем Востоке03.09.2021 11:59
Экономика 03.09.2021 11:59
ВОЛМА активно участвует в обмене опытом в сфере цифровизации промышленности03.09.2021 09:13
Экономика 03.09.2021 09:13
ВгАЗ успешно развивает производство с соблюдением экологических требований02.09.2021 17:55
Экономика 02.09.2021 17:55
«Титан-Баррикады» избавляется от старого имущества в Волгоградской области02.09.2021 15:38
Экономика 02.09.2021 15:38
ВТБ запускает финансовые экопродукты для розничных клиентов02.09.2021 15:32
Экономика 02.09.2021 15:32
Презентация абсолютно нового Volkswagen Taos в Волга-Раст02.09.2021 14:46
Экономика 02.09.2021 14:46
Контракт по «Белому морю» волгоградского «Химпрома» приостановили из-за жалобы02.09.2021 14:17
Экономика 02.09.2021 14:17
Реклама