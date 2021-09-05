В Волгоградской области фиксируют пугающую стабильность заражений коронавирусом

Общество 05.09.2021 11:45
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05.09.2021 11:45
В Волгоградской области за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 352 человека. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. Еще 16 человек не справились с инфекцией. Всего в регионе от COVID-19 умерли уже 2369 человек.
Напомним, в Волгоградской области максимальное количество заболевших за сутки доходило до 358 человек. В последние недели этот показатель остается примерно на одном и том же уровне.
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