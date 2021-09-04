Дерево упало на проезжающую машину во дворе Волгограда

Происшествия 04.09.2021 16:57
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04.09.2021 16:57
Во дворе дома №11 по ул. Рионской в Дзержинском районе Волгограда упало дерево на проезжающую "Ладу". К счастью, водитель не пострадал. Но у машины лопнуло лобовое стекло, помята крыша. Как сообщил ИА "Высота 102" брат владельца автомобиля Олег, они сразу же обратились в управляющую компанию "ЖЭУ-14" и аварийную службу, но никто так и не приехал. "Дерево упало еще вчера, но наша управляющая компания никак не отреагировала на нашу просьбу. А если бы на ребенка упало, кто тогда бы отвечал?" - задается вопросом Олег.
По его словам, сотрудники управляющей компании отказались сегодня работать и ответили, что жильцы слишком мало платят денег, чтобы они выходили на работу в свой выходной.
Корреспонденту ИА "Высота 102"не удалось получить комментарий в УК, так как на звонки никто не ответил.
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