Три волгоградки среднего возраста умерли от коронавируса





Среди новых жертв коронавируса, о которых стало известно сегодня, оказались три молодые женщины. В региональном оперштабе ИА "Высота 102" сообщили, что одна из них, 37-летняя волгоградка, не имела никаких сопутствующих заболеваний. Женщина скончалась в клинической больнице №5 от двусторонней пневмонии. В этой же больнице врачи боролись за жизнь и 41-летней жительницы Волгограда, но спасти ее не удалось. Женщина страдала при жизни хроническими заболеваниями, в том числе врожденной болезнью нервной системы. Еще одна жертва коронавируса, 44-летняя жительница Волгограда, умерла в Волгоградском областном клиническом наркологическом диспансере. Она имела проблемы с эндокринной и сердечно-сосудистой системами.

Всего, напомним, за сутки в регионе скончались от коронавируса 16 человек. А всего за время пандемии - 2353 человека.



