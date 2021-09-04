Три волгоградки среднего возраста умерли от коронавируса

Общество 04.09.2021 16:00
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04.09.2021 16:00
Среди новых жертв коронавируса, о которых стало известно сегодня, оказались три молодые женщины. В региональном оперштабе ИА "Высота 102" сообщили, что одна из них, 37-летняя волгоградка, не имела никаких сопутствующих заболеваний. Женщина скончалась в клинической больнице №5 от двусторонней пневмонии. В этой же больнице врачи боролись за жизнь и 41-летней жительницы Волгограда, но спасти ее не удалось. Женщина страдала при жизни хроническими заболеваниями, в том числе врожденной болезнью нервной системы. Еще одна жертва коронавируса, 44-летняя жительница Волгограда, умерла в Волгоградском областном клиническом наркологическом диспансере. Она имела проблемы с эндокринной и сердечно-сосудистой системами.
Всего, напомним, за сутки в регионе скончались от коронавируса 16 человек. А всего за время пандемии - 2353 человека.
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