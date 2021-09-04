Общество 04.09.2021 13:20
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04.09.2021 13:20
В Волгоградской области за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 349 человек. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. Это примерно столько же, сколько ежедневно фиксируется в регионе уже почти два месяца. Также стало известно еще о 16 скончавшихся от инфекции. Примерно на таком же уровне сохраняется ежесуточная смертность в последние недели. Всего в регионе уже 2353 человека скончались от COVID-19.
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