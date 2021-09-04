В Волгограде пенсионер едва не убил своего сына





Накануне в больницу Волгограда с проникающей колото-резаной раной грудной клетки был доставлен 39-летний житель Дзержинского района. В ГУ МВД по Волгоградской области рассказали ИА «Высота 102», что ранение мужчине причинил его 75-летний отец. Пенсионер в ходе застолья поссорился с женой потерпевшего. Когда сын мужчины попытался заступиться за супругу, тот взял кухонный нож и нанес сыну удар в область груди.

В содеянном подозреваемый сознался. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ – «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия» и избрана мера пресечения в виде ареста. Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.



