Престарелая жительница Волгоградской области сгорела в своем доме

Происшествия 04.09.2021 09:42
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04.09.2021 09:42
Трагедия произошла сегодня ночью в селе Маляевка Ленинского района – загорелся деревянный дом на ул. Колхозной. Пожарные потушили огонь за полчаса, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области. Однако без жертв не обошлось – в огне погибла хозяйка дома, 79-летняя женщина. Причины пожара устанавливаются.
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