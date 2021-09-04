Происшествия

Престарелая жительница Волгоградской области сгорела в своем доме

Происшествия 04.09.2021 09:42
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04.09.2021 09:42


Трагедия произошла сегодня ночью в селе Маляевка Ленинского района – загорелся деревянный дом на ул. Колхозной. Пожарные потушили огонь за полчаса, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области. Однако без жертв не обошлось – в огне погибла хозяйка дома, 79-летняя женщина. Причины пожара устанавливаются. 

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